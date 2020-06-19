Нур-Султан, , 08:57 — REGNUM Предприятия Казахстана ежедневно производят 413 тыс. медицинских масок, заявил 19 июня министр индустрии и инфраструктурного развития республики Бейбут Атамкулов на заседании правительства.

По его словам, объем производства планируется довести до 1,1 млн масок в сутки. Министр отметил, что полугодовая потребность в масках составляет 111 млн штук, в том числе 82,4 млн — для системы здравоохранения, и 28,8 млн — для госорганов.

Кроме того, казахстанские производители выпускают в сутки 330 тыс. пар медицинских перчаток. Объем производства планируется увеличить до 460 тыс. пар. Потребность на шесть месяцев составляет 83,7 млн пар.

Отметим, по состоянию на 19 июня в Казахстане выявили 16 351 случай заражения коронавирусом, выздоровели 10 139 человек, скончались 105 пациентов.

Читайте также: Глава правительства Казахстана вышел из самоизоляции