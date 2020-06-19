Самара, , 08:59 — REGNUM Динамика строительства Волжского моста хорошая, строители соблюдают темп работ. Об этом 19 июня сообщил глава Самарской области Дмитрий Азаров на выездном совещании по строительству этого объекта.

По его словам, ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, не помешали строителям держать нужный темп работ и соблюдать график. Это достигнуто благодаря принятым мерам по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм при строительстве данного объекта.

Отмечается, что стройка идет на двух берегах реки. А сваи, которые установлены в центре реки, сейчас проходят испытания нагрузками. Длина моста составит 3,7 километра. А всего с подъездными путями будет построено около ста километров дорог, в том числе 37 искусственных сооружений и три транспортные развязки.

По словам чиновников, на строительстве моста работают свыше 750 рабочих.

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