Киев, , 08:52 — REGNUM В Киеве скончался начальник Львовского военного госпиталя, полковник медицинской службы ВСУ Иван Гайда, сообщила 18 июня пресс-служба Львовского городского совета.

«От осложнений COVID-19 умер Иван Гайда, начальник Львовского военного госпиталя. Преданный врач, который спас немало жизней наших военных», — сказано в сообщении.

Врачу было 58 лет. В 2014 году ему присвоили звание заслуженного работника здравоохранения Украины, а в 2015 году наградили орденом Даниила Галицкого.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офис президента Украины рассказал о состоянии жены президента Украины Елены Зеленской, которая болеет COVID-19. У неё пневмония средней степени тяжести, искусственная вентиляция лёгких не требуется.

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