Бразилиа, , 08:51 — REGNUM Общее число выявленных в Бразилии заразившихся коронавирусной инфекцией за минувшие сутки выросло более чем на 22 тысячи и превысило 978 тысяч человек. Об этом 19 июня сообщает минздрав страны.

По данным ведомства, за последние 24 час в стране было зафиксировано 22 765 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в результате чего их суммарное количество достигло 978 142.

Также сообщается, что за этот же период в стране от COVID-19 умерли 1 238 пациентов и теперь их общее число стало 47 748. При этом отмечается, что в настоящее время в Бразилии 482 102 человека вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Канады случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки возросло на 367 и превысило 100 тысяч.