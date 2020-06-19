Москва, , 08:54 — REGNUM Москва и Санкт-Петербург попали в список направлений, наиболее доступных для поездок по России в июле с учётом стоимости авиаперелётов и проживания. Рейтинг составили эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

В число бюджетных направлений включены также Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Набережные Челны, Барнаул, Горно-Алтайск и Омск. За билет на самолёт в эти города можно заплатить всего 850—1400 рублей, одна ночь в трёхзвёздочном отеле обойдётся от 850 до 1800 рублей.

Так, до Москвы можно долететь за 850 рублей и заплатить за проживание от 1300 рублей. Для Астрахани минимальные цены составляют 930 и 780 рублей соответственно, для Волгограда — 930 и 1000 рублей, для Санкт-Петербурга — 1000 и 1400 рублей.

Стали доступными и курорты. Так, в Минеральные Воды добраться самолётом можно за 1070 рублей. Санатории Краснодарского края, имеющие медицинскую лицензию, принимают отдыхающих по путёвкам, с 1 июля курортный сезон начнётся в Крыму.

Составители рейтинга учитывали средние минимальные цены на авиабилеты из всех городов России и среднюю минимальную стоимость отелей в июле текущего года.

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