Москва, , 08:45 — REGNUM Образование, полученное в вузе со статусом и хорошей репутацией, будет иметь большее значение для работодателей, чем необходимые навыки. Так считают 40% жителей России, опрошенных порталом «Работа.ру».

Эксперты агентства в июне опросили 2,6 тысячи экономически активных граждан России старше 18 лет.

В ходе исследования они выяснили, что 24% респондентов считают, что значимость диплома переоценена и необходимые для трудоустройства навыки окажутся важнее. Ещё треть респондентов (36%) считают, что это зависит от профессии.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщал, что вузы несут и должны нести ответственность за своих выпускников на рынке труда, но также призвал работодателей сделать шаг в сторону выпускников этого года.

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