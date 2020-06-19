Санкт-Петербург, , 09:02 — REGNUM Власти Петербурга рассказали о готовящихся послаблениях ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом. Уже в ближайший понедельник, 22 июня, могут разрешить работу каршеринга, а еще через неделю — открыть летние кафе, отдельные парки и возобновить пассажирскую навигацию по рекам и каналам.

Горожане обедают на улице у кафе Дарья Драй © ИА REGNUM

О планах Смольного по смягчению ограничительных мер сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин на очередной встрече с представителями бизнеса.

Так, с 29 июня предпринимателям могут разрешить открыть официально зарегистрированные летние террасы кафе и ресторанов, пишет РБК. Таких террас в Петербурге насчитывается 555. Не исключено, что с этого же дня будут открыты парки при дворцах в музеях-заповедниках, а также некоторые обычные городские парки, при соблюдении санитарных требований.

Кроме того, в ближайших планах — возобновление плановых медицинских приемов и процедур, предоставления фитнес-услуг, разрешение открыться магазинам непродовольственнх товаров площадью до 800 кв. м (в настоящее время разрешена работа магазинов до 400 кв. м с отдельным входом с улицы).

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В Петербурге откроют парикмахерские и мебельные магазины

Напомним, в Петербурге уже открыты небольшие промтоварные магазины, мебельные магазины, предприятия сервиса, например парикмахерские, ремонтные мастерские. По записи работают МФЦ, юридические и нотариальные конторы, автосалоны. При этом сохраняется обязательный масочный режим в общественных местах, в транспорте.

В Петербурге с начала пандемии выявлено 21 506 случаев заражения COVID-19. Умерли 756 человек. Выздоровели 11 324 человека.

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