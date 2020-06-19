Чебоксары, , 08:42 — REGNUM Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице в Санкт-Петербурге. Сообщение о его смерти опубликовано на официальном сайте органов власти Чувашии.

Игнатьев умер 18 июня, ему было 58 лет. Временно исполняющий обязанности главы региона Олег Николаев выразил соболезнования его родственникам.

«Михаил Игнатьев был не в том возрасте, когда смерть воспринимается, как что-то само собой разумеющееся. Я искренне сочувствую произошедшему», — отметил Николаев.

Правительство региона окажет необходимую помощь семье Игнатьева, организацией похорон займётся правительственная комиссия.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Игнатьев фактически руководил Чувашией с августа 2010 года по январь 2020 года.