Тбилиси, , 08:46 — REGNUM В Грузии у 70-летненго мужчины, у которого 17 июня выявили коронавирус, на следующий день эту инфекцию не обнаружили. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья в Зугдиди.

По мнению экспертов центра, такое могло произойти в том случае, если мужчина заразился гораздо раньше, чем у него выявили коронавирус, и победил инфекцию.

«Мы получили из лаборатории Лугара результат анализов, что это перенесенная инфекция и у пациента наблюдается фаза выздоровления от вируса», — сообщили в пресс-службе.

Известно, что данный мужчина прибыл в Грузию из России 12 июня. Через несколько дней карантина ему провели тест на коронавирус, и он оказался положительным. Мужчину после этого поместили в клинику.

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