Оттава, , 08:41 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Канады случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки возросло на 367 и превысило 100 тысяч. Об этом 19 июня сообщает канадский минздрав.

По данным ведомства, суммарное количество подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 в стране на сегодняшний день составляет 100 220.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране на данный момент достигло 8 300 при более чем 62 тысячах вылечившихся.

При этом в наибольшей степени от коронавирусной инфекции пострадали канадские провинции: Квебек (54 383 зараженных), Онтарио (32 917) и Альберта (7 579).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние 24 часа 87 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19).