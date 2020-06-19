Казань, , 08:42 — REGNUM В Татарии на информационном портале Yardam.ru каждый житель республики может выразить благодарность врачам и медперсоналу за их самоотверженный труд в условиях пандемии через сервис «Письма врачам». Об этом информирует пресс-служба министерства цифрового развития РТ.

Для того, чтобы сказать «спасибо», нужно указать свое имя, больницу, в которую направлено письмо, по желанию загрузить свою фотографию. Кроме того, письма поддержки принимаются и на почтовый адрес yardam@tatar.ru. Полученные письма публикуют на портале в особом разделе с фильтрацией по районам и больницам.

Помимо нового сервиса, запущенного в конце мая, на портале представлено более 500 цифровых услуг: доставка еды, продуктов, лекарств, психологическая помощь, горячие линии и многое другое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижнекамске на улице Мира разместили благодарственные баннеры врачам, волонтерам, предпринимателям и предприятиям республики, оказывающим посильную помощь в это непростое время.

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