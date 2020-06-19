Новосибирск, , 08:33 — REGNUM Высокие показатели коррупции перечисленных в докладе Генпрокуратуры регионов могут объясняться влиянием практик их предшествующих руководителей. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.

Напомним, в тройку самых коррупционных регионов России за 2019 год вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край. Высокие позиции в списке также удерживают Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области.

Читайте также: Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы

Сергей Бирюков

«Высокие показатели коррупции перечисленных регионов могут объясняться влиянием практик их предшествующих руководителей, долгое время находившихся у власти, а также их особым статусом и положением (республики и стратегически значимые территории, близкие к границе и имеющие выход к морям), связанными в том числе с контролем за ресурсными богатствами (нефть и газ) и ресурсными «потоками» (включая транзит). Борьба за распределение и перераспределение ресурсов, а также за контроль над «теневыми» ресурсными «потоками» создаёт благоприятную среду как для развития коррупционных отношений, так и для криминализации социальной жизни».