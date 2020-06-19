Москва, , 08:28 — REGNUM Народный артист России Александр Домогаров объяснил в своем Instagram высказывание о ситуации с Михаилом Ефремовым, который устроил смертельное ДТП в Москве.

Ранее Домогаров поддержал Ефремова, обвинив критиков артиста в том, что те «топчутся на крови».

По словам самого артиста, его пост был посвящен не «трагедии артиста Ефремова», а «страшным посланиям от людей». Он обвинил критиков в «жестокости и ненависти», а также призвал всех «прекратить травлю».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня Михаил Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого позднее скончался в больнице. Артист во время аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

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