Лима, , 08:21 — REGNUM Счет на 465 177 солей (более $130 тысяч) выставили пациенту в частной клинике в Перу, в которой он проходил лечение от заболевания COVID-19, передает радиостанция RPP со ссылкой на сестру мужчины.

Семья больного обратилась в частное заведение из-за того, что государственная служба бесплатной помощи отказалась принимать его из-за отсутствия мест.

Мужчина провел 50 дней в палате интенсивной терапии, а сейчас готовится к выписке. Сестра пациента поблагодарила персонал клиники, но отметила, что теперь ее семья испытывает трудности из-за огромного долга перед больницей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Перу достигло 240 908 и страна, обогнав Италию, оказалась на седьмом месте по масштабам распространения инфекции.

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