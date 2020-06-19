Тбилиси, , 08:45 — REGNUM Иностранным туристам, которые прибудут в Грузию без COVID-паспортов, не нужно будет сидеть в изоляции две недели, так как у них в короткие сроки проведут исследование на коронавирус. Об этом 18 июня рассказала журналистам министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Как рассказала глава минздрава, туристов, у которых не провели анализ на заражение SARS-CoV-2 перед поездкой, будут обследовать в аэропорту. В случае большого потока гостей и увеличения времени, необходимого для проведения теста на коронавирус, их будут размещать в специально оборудованных гостиницах.

«Тем туристам, у которых не будет документа, мы обеспечим проведение теста в аэропорту. А в случае, если мы получим большой поток туристов, есть переговоры с гостиницами, в которых будут размещаться туристы, и они будут ждать ответа тестирования», — сказала Тикарадзе.

Напомним, в Грузии планируется начать принимать иностранных туристов с 1 июля. Первой страной, откуда прибудут гости, должен был стать Израиль, но из-за ухудшения там эпидемиологической ситуации переговоры о туристах с этой страной отложены.

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