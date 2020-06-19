Смоленск, , 08:25 — REGNUM Внесение в Конституцию РФ положений о защите исторической правды имеет большую актуальность, заявил председатель Совета ветеранов Смоленского района Виктор Тимошенков в ходе онлайн-встречи депутатов Государственной думы с представителями общественности Смоленской области.

«Наш президент предложил внести в Конституцию поправку о защите исторической правды, которая очень назрела. В этом мы еще раз убедились, празднуя 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Каким только образом не пытаются интерпретировать события тех лет», — отметил Тимошенков.

Он сообщил, что в Смоленском районе на сегодня осталось лишь 13 ветеранов. Но Совет ветеранов продолжает проводить работу, направленную на сохранение исторических традиций.

По словам председателя Совета ветеранов, поправка о защите исторической правды «будет отрезвлять» тех, кто пытается марать память о подвиге советского народа в ходе Великой Отечественной войны.

«Любое очернение подвига народа при защите Отечества будет антиконституционным», — подчеркнул Тимошенков.