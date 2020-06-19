Найроби, , 08:22 — REGNUM Более 50 южнокорейцев вернутся на родину из Восточной Африки, где в настоящее время растет число новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Кении.

По их словам, 18 июня в 18:10 по местному времени самолёт, на борту которого находились 52 гражданина Южной Кореи и 262 гражданина 37 стран, включая граждан Франции, Финляндии и Германии, вылетел из международного аэропорта Джомо Кенйятта, расположенного в столице Кении городе Найроби.

Известно, что все 358 пассажиров прибудут в международный аэропорт Инчхон 19 июня около 15:00 по местному времени.

С начала пандемии в Кении выявлено более 4,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами стали более 100 человек.