Пермь, , 08:02 — REGNUM В международном аэропорту Перми увеличили число сотрудников при досмотре пассажиров. Такая мера принята после жалоб граждан на скопление народа.

В пресс-службе аэропорта ситуацию, которая возникла 14 июня, назвали нестандартной и пояснили, что она произошла из-за переноса авиарейсов. В результате на одной линии досмотра в вечернее время пришлось обслуживать пассажиров трех самолетов, загрузка рейсов значительно возросла.

«К сожалению, 14 июня Международный аэропорт «Пермь» не предусмотрел количество необходимых сотрудников, так как ранее, в эти же часы обслуживания, работников службы досмотра было достаточно для своевременного выполнения предполетных процедур», — признались в организации.

Аэропорт принес извинения за причинённые неудобства и заявил, что с 18 июня в пиковые часы досмотр будет усилен дополнительной группой.