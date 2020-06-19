Петропавловск-Камчатский, , 07:56 — REGNUM В муниципалитетах Камчатки будут развёрнуты инфекционные госпитали для борьбы с коронавирусом. Такое решение принято властями региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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Ранее всех заразившихся коронавирусом вывозили в Петропавловск-Камчатский. Однако в случае нелётной погоды сделать это проблематично. Поэтому под приём таких больных подготовят районные больницы, а в селе Оссора Карагинского района, наиболее удаленного из всех, развернут мобильный госпиталь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском под приём заражённых коронавирусом перепрофилировали корпус краевой больницы.