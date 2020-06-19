Берлин, , 07:41 — REGNUM За стуки в Германии было выявлено 770 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подобных случаев составило 188 534, сообщается на сайте института Роберта Коха.

Также за прошедшие 24 часа зарегистрировано 16 летальных исходов от осложнений при COVID-19. С начала пандемии количество смертей среди пациентов с данным заболеванием в Германии достигло 8 872. Помимо этого, 174,4 тысячи человек выздоровели и были выписаны из медучреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня не менее 400 случаев заражения коронавирусом было зафиксировано среди сотрудников мясокомбината в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в Германии.

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