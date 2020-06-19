Москва, , 07:38 — REGNUM Тестирование на новую коронавирусную инфекцию в России выполняют 747 лабораторий, сообщили 19 июня в пресс-службе Роспотребнадзора.

«На сегодняшний день тестирование доступно в 747 лабораториях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 109 из них — собственные лаборатории Роспотребнадзора, еще 518 находятся в ведении государственных медучреждений, 120 — частных.

Информация об их работе в каждом регионе доступна по телефонам оперативных штабов регионов.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что проведение голосования по поправкам к Конституции РФ 1 июля оптимально с эпидемиологической точки зрения.

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