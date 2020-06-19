Пекин, , 07:02 — REGNUM Таможня Китая приостановила ввоз в страну свинины от одной из немецких компаний после того, как у 600 ее сотрудников был выявлен новый коронавирус, сообщает 18 июня агентство Синьхуа.

Приостановка импорта, которая началась еще 17 июня, блокирует импортную продукцию из скотобоен, разделочных предприятий и холодных хранилищ компании Toennies Group, сообщили в Главном управлении таможни КНР.

Toennies Group является очень знаковым именем в немецкой мясной индустрии. 17 июня стало известно, что у по меньшей мере 657 сотрудников предприятия был выявлен положительный результат на новый коронавирус.