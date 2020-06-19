Петропавловск-Камчатский, , 07:34 — REGNUM Генеральная прокуратура России в своём докладе назвала Камчатку в числе десяти самых коррумпированных регионов России. Регион сказочно богат — рыбой, золотом, серебром. При этом регион также беден, а население спит и видит, как бы уехать с полуострова на материк. Доктор политических наук Илдус Ярулин считает, что на Камчатке сегодня государство вскрыло «коррупционный нарыв», зревший десятилетиями, и на полпути не остановится, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Колыма и Камчатка попали в десятку коррупционных регионов: Генпрокуратура

«То, что Камчатка наконец прозвучала в докладе Генеральной прокуратуры как один из самых коррумпированных регионов России, это очень хорошо! Это означает, что государство всерьёз занялось одним из наших форпостов на Тихом океане. Это означает, что на Камчатке началась зачистка огромной коррупционной сети, создававшейся там не одно десятилетие. Это означает, что государство вскрыло, наконец, коррупционный камчатский нарыв, и на полпути не остановится», — убеждён Илдус Ярулин.

Как сообщало ИА REGNUM, комментируя отставку экс-главы Камчатки Владимира Илюхина и назначение нового врио губернатора региона Владимира Солодова, Илдус Ярулин сказал, что отставкой Илюхина президент России показал, что «неприкасаемых нет», а «плохих коней на переправе меняют очень легко». Главной задачей Владимира Солодова эксперт назвал возвращение жителям Камчатки веры в государство.

Читайте также: Новый губернатор Камчатки обязан вернуть людям веру в государство: эксперт