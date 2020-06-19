Новокузнецк, Кемеровская область, , 06:25 — REGNUM В Новокузнецке членов избирательных комиссий, волонтёров и наблюдателей начали тестировать на наличие антител к коронавирусу, сообщает министерство здравоохранения Кемеровской области.

«В преддверии общероссийского голосования в 11 поликлиниках города планируется провести более 3,6 тысяч экспресс-тестов на наличие антител к коронавирусу», — уточнили в министерстве.

В новокузнецком филиале областного кардиологического диспансера в течение пяти дней планируется обследовать почти 2 тысячи человек из 60 комиссий города.