Новокузнецк, Кемеровская область, 19 июня 2020, 06:25 — REGNUM В Новокузнецке членов избирательных комиссий, волонтёров и наблюдателей начали тестировать на наличие антител к коронавирусу, сообщает министерство здравоохранения Кемеровской области.
«В преддверии общероссийского голосования в 11 поликлиниках города планируется провести более 3,6 тысяч экспресс-тестов на наличие антител к коронавирусу», — уточнили в министерстве.
В новокузнецком филиале областного кардиологического диспансера в течение пяти дней планируется обследовать почти 2 тысячи человек из 60 комиссий города.