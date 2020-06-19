Магадан, Магаданская область, , 06:35 — REGNUM Чем труднодоступнее регион, тем выше коррупционная составляющая, ведь губернатор там сам себе «царь и бог», не считая участкового, прокомментировал в разговоре в корреспондентом ИА REGNUM заявление генпрокурора Игоря Краснова о десяти самых коррупционных регионах страны политолог Андрей Данилов.

Читайте также: Колыма и Камчатка попали в десятку коррупционных регионов: Генпрокуратура

«Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что коррупция в стране есть, и с ней надо бороться. Неудивительно, что высокий уровень коррупции отметили на Дальнем Востоке. Но я не считаю, что он настолько высок, чем в среднем по России. Думаю, генпрокурор, называя коррупционные регионы, судил по вскрытым фактам коррупции, что косвенно может указывать на эффективную борьбу с коррупцией в том или ином регионе. При этом есть одно «но»: «чем дальше от центра, тем меньше советской власти». Следовательно, чем труднодоступнее регион, тем выше коррупционная составляющая. Руководитель там сам себе «царь и бог». А зачастую в далёких таёжных посёлках глава да муниципальные депутаты — единственная власть, за исключением участкового.

Недавние аресты губернаторов, пойманных с крупными суммами наличных в рублях и иностранной валюте, тому подтверждение. Магаданская область и Камчатка — одни из дальневосточных регионов, где очень развита добыча различных ресурсов, в том числе пищевых (морепродукты). Коррумпированность и высокий уровень раскрываемости вполне может быть результатом борьбы элит за контроль над добычей природных богатств регионов», — считает политолог Андрей Данилов.

При этом согласно официальной статистике силовых ведомств Магаданской области, в 2019 году число коррупционных преступлений значительно сократилось.

Так, в УМВД Колымы зарегистрировано 38 преступлений коррупционной направленности, что на 63 меньше, чем в 2018 году.

В СУ СК РФ по Магаданской области было зарегистрировано 61 сообщение о преступлениях коррупционной направленности, что меньше на 44, чем в 2018 году. Возбуждено 48 уголовных дел, на 42 меньше, чем в 2018 году.

Также в отделах следственного управления СК РФ находилось 68 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, на 41 меньше, чем в 2018 году, пишет «Магаданская правда».

В 2019 году одно из крупных коррупционных нарушений в Магаданской области было раскрыто силовиками в сфере здравоохранения: работник ФГУП «Ремонтно-монтажное производство медицинской техники «Медтехника» похитил 283 млн рублей бюджетных средств, которые были выделены на приобретение и поставку медоборудования в больницы Колымы. Подсудимый осуждён на семь лет, условно, с возмещением ущерба.

Ещё одно громкое уголовное дело 2019 года: в мошенничестве по возмещению НДС более 40 млн рублей обвинили генерального директора одного из золотодобывающих предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка и Колыма вошли в десятку регионов РФ с высоким уровнем коррупции, заявил 17 июня на заседании совета Федерации генпрокурор Игорь Краснов.