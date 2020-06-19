Сингапур, , 05:59 — REGNUM В Сингапуре с 22 июня расширят масштаб тестирования на коронавирус для лиц старше 45 лет. О новых требованиях к клиническим исследованиям, принимаемых в связи с началом второго этапа снятия социально-экономических ограничений, сообщает Минздрав Сингапура.

«Тесты на COVID-19 будут обязательны для лиц старше 45 лет, первично обращающимся к врачу с симптомами ОРВИ», — говорится в сообщении. Также жителей «настоятельно призывают» посещать врача-терапевта при малейшем недомогании или других признаках заболевания.

Обязательное проведение тестов вводится и для «лиц, имевшие тесный контакт с инфицированными». Ранее они лишь помещались на двухнедельный карантин без сдачи анализов.

По его словам министр здравоохранения Сингапура Гань Ким Юна, лабораторные возможности в настоящее время уже позволяют проводить 8 тысяч тестирований в сутки и в скором времени количество суточных тестов в стране достигнет 40 тысяч.

Напомним, в Сингапуре с 19 июня начался второй этап выхода из карантина — откроются все магазины, парки, пляжи, спортивные залы, кафе и рестораны.

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество выявленных на территории Сингапура подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось на 247 и превысило 41 тысячу.

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