Вашингтон, , 05:53 — REGNUM Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей скончался на 86-м году жизни. Информацию о его смерти подтвердила внучка бывшего лидера СССР Нина Хрущева.

«Да. Сергей Никитич сегодня скончался, к глубочайшему сожалению», — приводит ее слова ТАСС.

Также информацию о кончине Сергея Хрущева подтвердил его друг Гэри Пауэрс-младший. Причина его смерти пока не называется.

Сергей Хрущев родился в Москве в 1935 году. Окончил факультет электровакуумной техники и специального приборостроения МЭИ в 1958 году, работал в ОКБ Челомея. Доктор технических наук. В 1959 году удостоился звания лауреата Ленинской премии. В 1963 году Сергей Хрущев был удостоен звания Героя Социалистического труда. В 1991 году переехал в США для чтения лекций по истории Холодной войны в Университете Брауна, позднее получил американское гражданство.