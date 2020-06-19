Кемерово, , 05:47 — REGNUM Кемеровская область в 2021 году должен войти в федеральный проект «Развитие санитарной авиации» нацпроекта «Здравоохранение». До 1 октября 2020 года регион должен полностью подготовить взлётные площадки и подъездные пути к ним, сообщает министерство здравоохранения Кузбасса.

Уточняется, что для взлёта и посадки вертолёта достаточно ровного участка земли размером 30×30 метров с травяным покрытием или отсыпанного щебнем.

Три площадки с возможностью проведения ночных взлетов и посадок оборудуют при Кемеровском областном кардиодиспансере, Центре охраны здоровья шахтёров в Ленинске-Кузнецком и новокузнецкой горбольнице № 1. На их строительство из бюджета региона выделено 60 млн рублей. В настоящее время идёт проектирование, в конце июля — экспертиза.

Ещё четыре площадки (Таштагол, Танай, Междуреченск, Кемерово-Северный) — это уже действующие аэродромы. Для их использования медорганизациям нужно заключить договоры.

При районных больницах будут обустроены 19 площадок.

В минздраве региона отметили, что на все площадки подготовлены авиационные паспорта. Они уже направлены в Росавиацию (г. Новосибирск) на согласование. Оно должно пройти до 1 августа 2020 г.