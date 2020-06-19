Сеул, , 05:42 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

По его данным, из новых случаев 32 связаны с передачей инфекции внутри страны. Всего с начала пандемии в республике уже подтвердили 12 306 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Также отмечается, что из новых пациентов более половины были выявлены в Сеуле и прилегающих к нему городах. За 18 июня летальных исходов от осложнений COVID-19 зафиксировано не было.