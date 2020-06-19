Редвуд-Сити, США, , 05:40 — REGNUM Стало известно, когда состоится релиз футбольного симулятора FIFA 21 в сервисах Origin и Steam. Об этом 19 июня издательская компания Electronic Arts (EA).

Поклонники серии FIFA смогут приобрести новую игру 9 октября 2020 года. Страница проекта уже появилась в Steam. EA также выпустила новый трейлер.

Игра разрабатывается на «движке» (базовая программа) Frostbite. Разработчики дали понять, что FIFA 21 предоставит геймерам больше возможностей, чем когда-либо. Например, игроки получат доступ к Лиге чемпионов УЕФА и Кубку Либертадорес.

Стало известно, что на ПК будет портирована версия игры для консолей текущего поколения. Пока Electronic Arts не сообщила других подробностей.

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