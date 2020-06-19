Ухань, Китай, , 05:35 — REGNUM В провинции Хубэй в центральной части Китая не выявлено новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 19 июня агентство Синьхуа.

Тем не мнее, в регионе по-прежнему имеется два бессимптомных зараженных новых коронавирусом, которые находятся под медицинским наблюдением. Один из таких пациентов сутками ранее был снят с карантина.

Отметим, что провинция Хубэй ранее была эпицентром эпидемии нового коронавируса в Китае. Теперь она уступила это печальное звание Пекину. Тем не менее, она продолжает оставаться наиболее пострадавшей от эпидемии в Китае.

Напомним, что общее число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в Хубэе достигло 68 135 за все время эпидемии. Общее число погибших составил 4512 человек. Выписаны из больниц были 63 623 человека.