Пекин, , 05:30 — REGNUM Береговая охрана Китая раскрыла банду, которая занималась нелегальной добычей морского песка, сообщает 18 июня агентство Синьхуа.

В рамках спецоперации, проведенной береговой охраной, было арестовано 90 подозреваемых. Предварительное расследование показало, что в нелегальную деятельность было вовлечено более 50 млн тонн морских россыпей на сумму 2 млрд юаней (более $280 млн).

Расследование стало результатом концентрации усилий береговой охраны и полиции в последние два месяца. Все предварительно подозреваемые были арестовано. Расследование продолжается.

Песок является важным морским ресурсов, и его нехватка может серьезно навредить экосистеме морского дна в прибрежных районах. Рыночная цена морского песка остаётся высокой в стране из-за растущего спроса на строительные материалы в последние годы.