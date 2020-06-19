Шицзячжуан, Китай, , 05:20 — REGNUM В провинции Хэбэй на севере Китая за сутки выявлено еще два новых случая COVID-19, а также один новый бессимптомный случай, сообщает 19 июня агентство Синьхуа.

По данным провинциальной комиссии здравоохранения, один вновь заболевший пациента ранее работал в Пекине близко с крупнейшим в городе рынком фермерской продукции «Синьфади», где произошла новая вспышка инфекции. Еще двое пациентов работали в пекинском ресторане в районе Фэнтай, в котором расположен рынок.

Новый бессимптомный случай также связан с рынок. В общей сложности 403 человека, находившихся в тесном контакте с заболевшими, в настоящее время находятся под наблюдением медиков провинции. Общее число локальных случаев инфицирования в регионе достигло 330 за время эпидемии.