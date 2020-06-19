Пекин, , 05:16 — REGNUM За прошедшие сутки еще четыре пациента с COVID-19 покинули госпитали Китая по выздоровлению, сообщает 19 июня агентство Синьхуа.

По данным национальной комиссии здравоохранения КНР, в общей сложности 293 пациента остаются на лечении в госпиталях Китая, включая 13 человек в тяжелом состоянии. Всего 78 398 пациентов выздоровели и выписаны из госпиталей страны.

На текущий момент в Китае подтверждено 83 325 случаев COVID-19 за все время эпидемии в стране. Скончались о опасной инфекции 4634 человека.