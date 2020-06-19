Пекин, , 05:08 — REGNUM Власти Китая отчитались о ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны за прошедшие сутки, сообщает 18 июня агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в общей сложности 1124 подтвержденных случая COVID-19 было выявлено в специальном административном районе (САР) Гонконг за все время эпидемии. Выздоровели 1072 пациента, скончались четверо.

В САР Макао выявлено 45 случаев, все пациенты выздоровели. На Тайване подтверждено 446 случаев, из которых семь оказались смертельными, еще 434 человека выздоровели. При этом, на материковой части Китая выявлено 83 325 случаев заболевания, из которых 78 398 человек уже выздоровели, 4634 человека скончались.