Редвуд-Сити, США, , 05:07 — REGNUM Компания Electronic Arts во время онлайн-мероприятия EA Play 2020 анонсировала новую игру в жанре симулятора скейтбординга из серии Skate. Ролик был опубликован 19 июня на Twitter-странице издателя.

К сожалению, компания практически ничего не сказала о проекте. Пока нет информации ни о дате релиза, ни о платформах, ни о возможных сроках выхода первого трейлера, ни даже о названии игры. Кроме того, пока не ясно, будет ли это четвёртая часть серии Skate или речь идёт о перезагрузке.

Журналисты предположили: всё это может говорить о том, что проект находится на ранней стадии реализации и, возможно, выхода игры поклонникам этого жанра придётся ждать ещё долго.

https://twitter.com/EA/status/1273764835080024064

Напомним, третью часть игровой серии Skate Electronic Arts выпустила 11 мая 2010 года. Игра вышла на консолях PlayStation 3 и Xbox 360.

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