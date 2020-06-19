Магадан, Магаданская область, , 05:09 — REGNUM В Магаданской области победителями второго конкурса президентских грантов стали пять НКО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Всего участвовали 11 некоммерческих организаций. Из них пять получили поддержку на общую сумму 3,3 млн рублей.

Победителями в первом конкурсе были восемь НКО Колымы, общая сумма полученных грантов — более 7 млн рублей.

В 2019 году колымские НКО представили 27 проектов. Победили — 12, президентские гранты составили более 13 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области победителями второго конкурса президентских грантов в 2020 году стали 30 некоммерческих организаций. На воплощение своих проектов они получат в целом более 32 млн рублей.