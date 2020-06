Белвью, США, , 04:18 — REGNUM В Steam состоялся релиз ещё нескольких игр компании Electronic Arts (EA), которые раньше отсутсвовали в сервисе. Пользователи сервиса 18 июня получили возможность их приобрести.

В частности, в магазине Valve появились такие хиты, как The Sims 4 и Titanfall 2. Кроме того, EA добавила в библиотеку сервиса игры Need for Speed Most Wanted, A Way Out и Dead Space 3. Все игры сейчас продаются со скидкой, её размер составляет от 50% до 75% в зависимости от позиции.

Стоит отметить: нельзя сказать, что произошёл полноценный переход игр в Steam из сервиса EA Origin, поскольку, например, при попытке сыграть в Dead Space 3 игра фактически запускается из Origin.

Напомним, осенью 2020 года EA должна выложить в Steam свой многопользовательский шутер в жанре «королевской битвы» Apex Legends. Ранее компания собщила, что в игре будет кроссплей, т. е. геймеры, купившие копии Apex Legends в Origin и Steam смогут встретиться в одном матче.

