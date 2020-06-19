Мехико, , 04:03 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки было выявлено рекордное для страны число зараженных коронавирусом нового типа — 5662 человека, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на мексиканской территории составило 165 445. Также за 18 июня в республике от болезней, вызванных новым коронавирусом скончались 667 человек. С начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в Мексике стали 19 747 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня число умерших пациентов с COVID-19 в Мексике превысило 19 тысяч. Отмечалось, что прирост случаев заражения в стране составил 3,2%.

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