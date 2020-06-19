Кэри, США, , 03:59 — REGNUM Журнал PC Gamer опубликовал подборку смешных роликов с поведением акул из Fortnite, которые появились в игре со стартом третьего сезона. Видео были выложены 19 июня на сайте издания.

Некоторые ролики PC Gamer взял с форума Reddit. Его пользователи показали, как акулы поднимаются по лестнице, ползают по берегу, а также выпрыгивают из водоема и съедают геймеров, занятых битвой.

Кроме того, они показали, как можно заставить акулу катать персонажей на водных лыжах при помощи эмоции Scootin Emote. Издание также взяло некоторые курьёзные видео из соцсети Twitter.

https://twitter.com/FNBRHQ/status/1273162317384110080

https://twitter.com/Kit_Senpai/status/1273676829027700736

https://twitter.com/cloudyemy/status/1273343556569055232

https://twitter.com/oJuanyy/status/1273170940055224320

https://twitter.com/seesh84/status/1273660383618883584

Третий сезон в Fortnite стартовал 17 июня 2020 года. В ближайшее время геймеры должны встретиться в игре с Акваменом в рамках соответствующего кроссовера.

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