Пекин, , 03:56 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено 32 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 19 июня агентство Синьхуа.

Из общего числа новых случаев, 28 оказались локальными, остальные четыре — привнесенными из-за рубежа. Среди локальных случаев, 25 пришлось на Пекин, два — на провинцию Хэбэй и один — на провинцию Ляонин, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Смертей от опасной инфекции за прошедшие сутки на материковой части Китая зафиксировано не было. Напомним, что Пекин стал эпицентром новой вспышки коронавируса в Китае.