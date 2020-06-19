Белвью, США, , 03:39 — REGNUM Студии Bungie удалось собрать $800 тыс. при проведении марафона Gaming Collective Expo. Об этом 19 июня сообщила официальная Twitter-страница мероприятия.

Стоит отметить, что разработчикам удалось сделать это всего за четыре часа при содействии сообщества многопользовательской игры Destiny 2. Средства пойдут в фонд научно-исследовательского госпиталя Святого Иуды.

Во время мероприятия Bungie представила легендарное оружие Beyond Light, напомнила, что в сентябре 2020 года выйдет новое дополнение, а также порадовала геймеров новостью о возвращении в игру экзотического оружия Hawkmoon из оригинальной Destiny.

Компания 9 июня 2020 года анонсировала дополнение «За гранью света», релиз которого состоится 22 сентября 2020-го. Тогда же она выложила в сеть 2,5-минутный трейлер.

Читайте ранее в этом сюжете: Bungie анонсировала дополнение «За гранью света» для игры Destiny 2