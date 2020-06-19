Нерюнгри, Якутия, , 03:43 — REGNUM Глава Нерюнгринского района Якутии Виктор Станиловский госпитализирован с подозрением на вирусную пневмонию. Тесты на коронавирус отправлены в Якутск.

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Виктор Станиловский обратился к землякам на совей странице в Фейсбук, отмечая, что призывал всех серьёзно относиться к своему здоровью, выполнять все требования Роспотребнадзора.

«Болезнь никого не щадит. Даже, когда стараешься соблюдать все меры предосторожности, этого может оказаться недостаточно. Поверьте мне, как человеку, который перешёл из разряда тех, кто боролся с вирусом, в разряд тех, кто стал пациентом: заболеть может каждый. Поэтому нужно очень внимательно относиться к состоянию своего организма и при первых признаках ОРВИ вызывать врача. Не расхолаживайтесь только потому, что введены некоторые послабления. Не обманывайте себя: вирус никуда не ушёл, и мы должны быть всегда на стороже.

Рассказывая откровенно о своём диагнозе, я ни в коем случае не хочу посеять среди нерюнгринцев панику. Жизнь продолжается и вопрос времени, но мы победим эту болезнь», — написал Станиловский.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, фактически приравнивающий медиков к госслужащим, разработали депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме.