Белогорск, Амурская область, , 03:21 — REGNUM В Белогорске Амурской области, самом маленьком из 28 городов России, в которых 24 июня состоится парад Победы с прохождением военной техники, покажут «летающие» танки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-служба Восточного военного округа.

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Возглавит механизированную колонну на параде Победы в Белогорске танк Т-72Б3М.

Количество военной техники на параде в честь 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне увеличено вдвое в сравнении с прошлыми годами — будет показано 45 единиц. Это стало возможным благодаря поступлению новых образцов вооружения. Так, будет задействована техника Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

«Впервые в параде будут задействованы «летающие» танки Т-80БВ и САУ Мста-С, армейские мотовездеходы АМ-1, снегоходы А-1, БМП-3 и БТР-82АМ», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Белогорска Станислав Мелюков заявил, что полностью закроет город для иногородних с 07:00 до 11:00 24 июня.

«Это решение моё, и оно не обсуждается!» — написал Мелюков в Instagram.