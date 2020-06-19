Владивосток, 19 июня 2020, 03:22 — REGNUM В Приморье за истекшие сутки выявлено 103 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 70 пациентов, скончались — двое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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На 19 июня в регионе зарегистрировано 3373 носителя коронавируса, из них выздоровели 1965 человек, умерли — 32.
В госпиталях 53 пациента в тяжёлом состоянии, 593 — в состоянии средней тяжести.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве количество летальных исходов среди пациентов с подтверждённым коронавирусом составило 3531.