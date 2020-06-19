Осло, , 09:54 — REGNUM Власти Норвегии на прошлой неделе объявили, что эпидемиологическая ситуация в Швеции не позволяет правительству восстановить пограничное сообщение с западным соседом. Единственное исключение для шведов правительство сделало для жителей острова Готланд. Из-за отсутствия сообщения по решению Осло сильно страдает пограничная торговля, которая вовсе прекратилась, несмотря на то, что именно граждане Норвегии регулярно ездят за покупками в Швецию, а не наоборот. Об этом 18 июня сообщила шведская газета Expressen.

На прошлой неделе премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг сообщила, что Норвегия продолжит держать границу со Швецией закрытой. Въезд в страну будет разрешен только для жителей шведского Готланда, отделенного от Скандинавского полуострова.

Данное решение норвежских властей, как сообщают журналисты, наносит серьезный урон для приграничной торговли в таких шведских регионах, как Богуслан и Вермланд. Одной из торговых сетей, страдающих из-за закрытой границы, является Gekås. В свою очередь, генеральный директор ритейлера Борис Леннерхов заявил, что он «немного удивлен данным решением норвежского правительства».