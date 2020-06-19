Стокгольм, , 08:22 — REGNUM Шведская медицинская ассоциация призывает власти к созданию специального списка ожидания, чтобы сократить растущие очереди граждан, которые обращаются за медицинской помощью.

Ранее шведские СМИ писали о том, что из-за пандемии коронавирусной инфекции и оперативной переориентации медицинских учреждений для приема пациентов с COVID-19 по всей Швеции были отменены около 70 000 запланированных операций. Об этом 18 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

Шведская медицинская ассоциация, являющаяся самым крупным профессиональным объединением медиков, добивается от правительства выделения субсидий для погашения медицинского долга, так как за некоторые отложенные операции граждане уже заплатили, а средства вынужденно пошли на лечение пациентов с COVID-19, так как возможности для маневра у больниц просто не оставалось. Медики также требуют от шведского правительства проведения координации растущих очередей среди обратившихся за медицинской помощью граждан по всей стране.

«Общенациональный список ожидания сделал бы нагрузку на систему здравоохранения более равномерной. Сегодня время ожидания пациента, например, в Гётеборге, может быть значительно дольше, чем в другой части страны. У нас в очереди сейчас стоит большое количество пациентов, которые не знают, как долго им придется ждать своей операции. Ситуация на самом деле очень серьезная», — заявила председатель Шведской медицинской ассоциации Хайди Стенсмирен.