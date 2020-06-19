Каир, , 02:31 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Египте выросло на 1 218 и достигло 50 437, сообщается на странице в Facebook министерства здравоохранения республики.

Также за сутки от осложнений при COVID-19 скончались 88 пациентов, а сначала пандемии в стране зарегистрировано 1938 подобных случаев. Кроме того, 13 528 человек из них выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня власти Египта объявили о возобновлении с 1 июля внутренних и международных авиаперелетов.

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