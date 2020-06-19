Сан-Франциско, США, , 02:30 — REGNUM В Pokemon Go стартовало тестирование новых функций игрового процесса, благодаря которым геймеры могут рассчитывать на ежедневные встречи и бесплатные коробки с игровыми ценностями. Об этом 18 июня сообщил портал Comicbook.

Профессор Уиллоу будет предоставлять игрокам особый вид благовоний, которые гарантируют ежедневную встречу с одним покемоном. Кроме того, ограниченное количество тренеров получат бесплатную коробку с предметами из игрового магазина, отмечается, что геймеры будут выбираться случайным образом.

Издание предположило, что таким образом компания Niantix хочет решить проблему жалоб от игроков, которые проживают в районах, где меньше покестопов (места, где можно получить бесплатно предметы, и поймать много покемонов) и покемонов.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что многие геймеры посчитали слишком дорогим билет на игровое мероприятие Pokemon GO Fest 2020. Его стоимость составляет $14,99.

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