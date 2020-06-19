Оттава, , 02:26 — REGNUM Вандалы осквернили памятник экс-премьер-министру Канады Пьеру Эллиоту Трюдо — отцу действующего главы канадского правительства Джастина Трюдо — в городе Торонто, передает телеканал CBC.

Сообщается, что неизвестные замазали лицо Трюдо-старшего черной краской. Сейчас инцидент расследует полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня глава правительства Канады Джастин Трюдо признал вину действующих канадских властей в существовании системного расизма в стране. Он отметил, что факт дискриминации «тяжело признавать».

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